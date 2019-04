Roma, boom di affittacamere fuorilegge, raffica di controlli: cinque multati e tre chiusi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Boom di affittacamere fuorilegge. E' bastata una giornata di controlli dei carabinieri di piazza Dante nell'area a ridosso della stazione Termini per stanarne ben cinque irregolari e chiuderne altri tre. Tre cittadini cinesi, uno egiziano e uno del Bangladesh, gestori degli affittacamere - tre in via Rattazzi, uno in piazza Vittorio Emanuele II e uno in via Bixio - sono stati così sanzionati: tre per avere ampliato il numero di posti letto, senza autorizzazione e gli altri due per la mancata esposizione dell’autorizzazione relativa all’attività ricettiva. I carabinieri hanno anche avanzato la proposta di chiusura delle attività alla competente autorità di pubblica sicurezza.I militari hanno poi notificato la chiusura, per l’ex art. 100 del T.u.l.p.s., ad altri 3 affittacamere, due in via Principe Umberto e una in piazza Vittorio Emanuele II. Tali provvedimenti di chiusura sono stati emessi dal Questore di Roma su richiesta dei carabinieri di Piazza Dante che, a seguito di numerosi precedenti controlli, avevano già accertato e contestato l’ampliamento non autorizzato della capacità ricettiva, per un totale di ulteriori 30 posti letto, oltre a scarse condizioni igienico sanitarie e a una non corretta registrazione deli ospiti. Complessivamente nel corso dell’attività di controllo, i carabinieri hanno elevato sanzioni amministrative per un importo di 22.300 euro.