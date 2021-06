La Spezia: «Ospitiamo solo clienti non vaccinati contro il Covid». Ed è subito polemica

In piena campagna vaccinale anti Covid e poco dopo l'approvazione del Green pass per poter viaggiare c'è chi decide di remare nella direzione opposta. A La Spezia un'affittacamere ha annunciato su Facebook che la sua struttura «non richiede Covid pass», specificando poi che a essere ospitati nel suo B&B saranno solo clienti non vaccinati e aggiungendo che per questioni di sicurezza chi non rientra in questa categoria, ovvero i vaccinati, sarà escluso. Chi si è fatto il vaccino, insomma, prenoti altrove, perché anche «il personale non è vaccinato». L'annuncio sui social è diventato virale e in poche ora la pagina è stata inondata di critiche, commenti indignati, ma anche messaggi di sostegno da parte dei "no-vax".

«Il green pass è uno strumento discriminatorio. Ho voluto porre uno spunto di riflessione», ha raccontato la titolare intervistata dal Secolo XIX. «Il green pass - ha spiegato - è uno strumento discriminatorio nei confronti di chi rivendica libertà di scelta e diritto al consenso informato e consapevole». Non una provocazione, quindi, anche se «è stata percepita come tale». Dopo l'ondata di messaggi e reazioni, il post è stato rimosso. Sulle critiche, la donna dice che «si tratta di sentimenti e atteggiamenti che non commento, perché si commentano da sé». Il ringraziamento è invece per il «sostegno avuto da persone che credono nella libertà senza ricatti e compromessi».