Roma, accende il camino e va a bere: casa incendita e 4 famiglie evacuate, donna arrestata

Ha acceso il caminetto riempiendolo di legna oltre quanto la prudenza le consentiva ed è uscita per andare a bere. L'incendio che ne è scaturito ha distrutto il suo appartamento e ha costretto altre quattro famiglie che abitano nello stabile di via Bolzano ad Ardea, alle porte di Roma, ad evacuare. Per questo una 45enne di origini polacche è stata arrestata ieri pomeriggio dai carabinieri di Ardea comandati dal capitano Lorenzo Buschittari. Mentre i vigili del fuoco domavano le fiamme impedendone il propagarsi ad altri alloggi ed evacuando le altre famiglie, i militari hanno rintracciato la donna poco distante in stato di ubriachezza. L'arrestata deve rispondere del reato di incendio colposo. Ultimo aggiornamento: 18:16