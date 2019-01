Acca Larentia, corteo e "presente" per ricordare le vittime

Commemorazione davanti alla storica sezione dell'Msi nel quartiere Appio a Roma, in occasione del 41esimo anniversario delle vittime di Acca Larentia. Come ogni anno militanti di destra ed estrema destra hanno messo in atto il tradizionale rito del «presente» per i «camerati caduti» davanti al piazzale antistante la sezione dove è dipinta una grande croce celtica per terra. Alcune centinaia di loro hanno marciato in corteo fino al luogo della commemorazione. In via Napoleone III, davanti alla sede di Casapound, si sono radunati esponenti del movimento dei "Fascisti del Terzo Millennio" per ricordare la vittime (gli stessi hanno poi effettuato il servizio d'ordine all'Appio).



Poco prima sono state scoperte le targhe di marmo per Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni apposte nei giorni scorsi nei punti dove sono morti il 7 gennaio del 1978. E nello stesso quartiere, davanti la sede del Pd, si sono radunate nel pomeriggio alcune decine di persone per una contro manifestazione.

Ultimo aggiornamento: 20:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA