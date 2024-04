Ponte del 25 Aprile, 5 eventi da non perdere a Roma e dintorni

Mercoledì 24 Aprile 2024, 12:38 - Ultimo aggiornamento: 12:39

In occasione della Festa delle Liberazione molte persone avranno qualche giorno di ferie da trascorrere in famiglia o in compagnia di amici. C'è chi si è già organizzato per una gita fuori porta e chi, invece, deve decidere come passare il ponte del 25 aprile. Di seguito alcuni consigli. Festa della Resistenza: per il secondo anno consecutivo, Roma Capitale celebra una pagina fondamentale della storia nazionale: la lotta per la liberazione dell’Italia dal nazifascismo. La Festa della Resistenza si svolge in alcuni spazi del V e del VII Municipio: la Piazza Coperta e lo Spazio Pagoda ad Arco di Travertino, la Casa della Cultura e dello Sport “Silvio Di Francia” a Villa De Sanctis, Villa Lazzaroni (nel Teatro e nell’ex Sala Consiglio del Municipio VII) e la Biblioteca Cittadini del Mondo ed è diffusa in tanti altri luoghi dei Municipi coinvolti tra Quadraro, Tor Pignattara, Centocelle, Alessandrino e Pigneto, grazie alle iniziative organizzate dalle reti di Associazioni culturali e territoriali Q44 e Ottava Zona – Memoria Est. Ingresso gratuito musei statali, in occasione della Festa della Liberazione, i musei e i parchi archeologici statali sono aperti gratuitamente, così come proposto dal Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Oasi affiliata WWF di Roma: attività in programma, Sabato 27 e domenica 28 aprile i ragazzi e le loro famiglie potranno godere di un’immersione nella natura nel rispetto di tutte le preziose caratteristiche di biodiversità. FloraCult, mostra mercato florovivaistica e di sostenibilità, ritorna per la tredicesima edizione da giovedì 25 a domenica 28 aprile 2024. Via Giacomo Andreassi, 30, 00123 Roma RM. Primavera alla Landriana , un tripudio di colori e profumi dal 25 al 28 Aprile 2024.

