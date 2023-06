Lunedì 5 Giugno 2023, 22:45

Niente restrizioni per i veicoli con motori diesel euro 4 e benzina euro 3 che, quindi, potranno continuare a circolare liberamente. Poi, carnet gratuiti di ingressi annuali per i mezzi più vecchi. Solo che il numero degli ingressi e dei chilometri percorribili sarà proporzionale al tipo di motore: più è vecchio e meno potrà circolare. In negativo, invece, nonostante l’allarme sollevato tanto dalla politica quanto dai media, la decisione di apportare modifiche ai confini della fascia verde. Rimarranno, quindi, interdetti alla circolazione e al la sosta i parcheggi di scambio. Che, poi, sono quelli che servono per lasciare la macchina e prendere la metro. E che, a oggi, secondo i file del Campidoglio, fanno in totale 4.740 posti auto più 122 per disabili divisi su 11 parcheggi di scambio che saranno utilizzabili solo da chi ha un’auto nuova. A queste 11 aree di interscambio fra mezzo privato e mezzo pubblico, poi, si dovrebbero aggiungere anche altri tre parcheggi - Trastevere, Metronio e Trieste - non inseriti nelle carte del Comune e che superano i mille e 100 posti auto in più per un totale generale di 5.841 posti auto e 125 per disabili che scompaiono dalla disponibilità di chi ha auto più vecchie.

Colleziona 117 multe per ingresso nella ZTL, Giudice ne annulla 104. Non sono stati rispettati i termini della notifica

IL VERTICE

Questo è il pacchetto di modifiche che l’amministrazione comunale ha tirato fuori dopo settimane di tempesta politica. Stamattina presto, il sindaco, Roberto Gualtieri, insieme agli assessori alla Mobilità, Eugenio Patanè, e all’Ambiente, Sabrina Alfonsi, incontrerà i consiglieri della sua maggioranza, tutt’altro che entusiasti del provvedimento e delle polemiche che ne sono seguite.

A Gualtieri, affiancato dal direttore dell’Ufficio Clima del Campidoglio, Edoardo Zanchini, spetterà il compito di spiegare ai suoi consiglieri che più di così il provvedimento non si può cambiare.

LA REGIONE

Gualtieri trova una sponda nel governatore del Lazio, Francesco Rocca, con il quale è fissato un incontro per domani, mercoledì, proprio per discutere del nuovo assetto per la fascia verde ipotizzato dal Campidoglio. Rocca che, in un forum all’Ansa, spiega: «Stiamo rivedendo anche il disastro Zingaretti sulla Ztl, in modo da consentire al sindaco Gualtieri di approntare nuove disposizioni per non penalizzare i cittadini e mantenere comunque la salvaguardia dell’ambiente senza infrangere le norme europee». In pratica, il presidente del Lazio ha attivato un tavolo con il Ministero dell’Ambiente per cercare di riformare le linee guida ministeriali che hanno poi generato la norma regionale alla base del provvedimento Gualtieri sulla Ztl.