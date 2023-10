Lunedì 30 Ottobre 2023, 22:22

Nel Lazio si procede per la vaccinazione anti-Covid. Certo, i numeri non sono come quelli del pieno della pandemia, ma per la nuova dose (quella dell’autunno 2023) c’è una forte attenzione. Si tratta del vaccino Pfizer della sottovariante XBB 1.5 di Omicron del Sars Cov-2, conosciuta come Kraken, i cui sintomi maggiori sono tosse, mal di gola, stanchezza, dolori articolari. Il vaccino anti-Covid, come dimostrato dalla ricerca e dall’evidenza scientifica, evita i ricoveri, l’aggravamento delle condizioni e i decessi. Secondo i dati di ieri della Regione Lazio, i medici di medicina generale hanno somministrato finora 2.981 dosi, mentre i servizi di Asl, Aziende ospedaliere, Irccs, Rsa, procedono al doppio del ritmo: 5.429 somministrazioni. Un totale di 8.410 persone che hanno avuto la possibilità di avere il nuovo richiamo. E, di giorno in giorno, la lista si allunga.

CHI PUÒ

Le prenotazioni dei vaccini anti Covid-19 passano attraverso la piattaforma internet prenotavaccino-covid.regione.lazio.it. Oppure si può andare direttamente dal medico di base. Possono vaccinarsi tutti, ma la priorità (per ora) è data oltre che agli over60 anche alle persone che hanno condizioni di elevata fragilità o che sono immunocompromessi. Nella piattaforma appaiono otto sedi vaccinali per la Asl Roma 1, una per la Asl Roma 2 e quattro per la Asl Roma 3. Sta di fatto che per una persona fragile le prime prenotazioni controllate ieri sono tutte fuori provincia e danno la possibilità di fissare per oggi pomeriggio alla Uoc di Cassino e al Dono Svizzero di Formia. A seguire, il 2 novembre alla Uoc di Frosinone. Lo stesso giorno il primo appuntamento in provincia è alle 10,50 all’ospedale Angelucci di Subiaco. L’appuntamento più vicino alla Capitale è previsto per il 10 novembre all’ospedale di Tivoli. Le disponibilità cambiano di giorno in giorno e per inserirsi nelle prenotazioni è necessario compilare un form con il codice fiscale e il numero di tessera sanitaria.

L’INFLUENZA

Anche per l’influenza stagionale si procede a passi spediti. In totale sono state già somministrate 338.032 dosi. A fare la parte del leone sono i medici di medicina generale, che stanno chiamando i loro assistiti ad andare allo studio per prendere parte al programma di immunizzazione.

In totale, dai dottori di famiglia si sono somministrate finora 302.082 dosi. A seguire, le 20.022 dosi dei minori assistiti dai pediatri di libera scelta. Poi, le oltre diecimila (10.430, per la precisione) dei servizi aziendali (le Asl, le Aziende ospedaliere, gli Irccs, le Rsa, gli altri enti non sanitari) e 5.498 dosi somministrate nelle farmacie.