Martedì 9 Maggio 2023, 06:21

Due blitz dei carabinieri contro le truffe agli anziani. E in un caso va sottolineato l'aiuto e la solidarietà offerta dei vicini della vittima, determinanti per scoprire il raggiro. I militari hanno arrestato due truffatori a Roma, nel quartiere Torpignattara e a Tivoli. Si tratta di 3 napoletani venuti in trasferta proprio per commettere questo tipo di reato. I militari della stazione di Torpignattara, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato in flagranza un 28enne, già con precedenti, gravemente indiziato di estorsione aggravata in danno di una donna anziana. È stato fondamentale l'intervento del portiere e del giardiniere dello stabile presenti in quel momento che hanno notato l'uomo allontanarsi dall'abitazione dell'anziana e hanno dato l'allarme, consentendo ai Carabinieri di arrestarlo.

La vittima, una 88enne romana, era stata contattata al telefono da un uomo che, riferendo di essere un avvocato, le chiedeva di pagare una somma pari a 10.000 euro quale risarcimento per un fantomatico investimento pedonale causato dal figlio della donna.

LA SOMMA

Il finto avvocato ha riferito alla vittima che a breve si sarebbe presentato presso la sua abitazione per ritirare la somma pattuita. La vittima, dopo aver ricevuto un'altra telefonata, dove l'interlocutore si spacciava per il figlio, che confermava l'episodio del finto incidente stradale, in totale buona fede e temendo per le sorti del proprio congiunto, ha consegnato i 1000 euro al 28enne che si era presentato a casa della donna. Il giardiniere e il portiere che avevano notato l'uomo uscire da casa dell'anziana, però, insospettiti, avevano dato l'allarme. Con il loro intuito hanno consentito ai carabinieri della stazione di Torpignattara di arrestare l'uomo che addosso aveva ancora i soldi avuti dalla vittima e i due telefoni cellulari con i quali aveva inscenato il raggiro.

L'indagato è stato condotto in carcere dove il Tribunale di Roma ha convalidato e disposto per lui, la misura degli arresti domiciliari.

La truffa fotocopia, così come accade spesso, è capitata a un'anziana novantenne nel centro storico di Tivoli. I militari si sono appostati al casello autostradale di Ferentino ed hanno arrestato i due pregiudicati napoletani. Addosso avevano tutta la refurtiva rubata in casa dell'anziana. Anche qui i due hanno messo in scena la truffa del finto incidente.



LE IPOTESI

Le truffe agli anziani sono davvero un fenomeno criminale che sta dilagando. A volte accade che in una sola giornata si registrino anche dieci colpi. I truffatori sono tanti ed anche abili. Rimane un lato oscuro che riguarda questi raggiri. I malviventi sanno tutto delle vittime: il loro nomi, le loro abitudini e, soprattutto, vengono a sapere numeri di cellulari ed i numeri fissi degli anziani da rapinare. Chi dà questi dati ai truffatori? C'è forse una talpa in qualche ufficio pubblico? Gli investigatori stanno indagando anche in questa direzione. Spesso i truffatori, per riuscire nel raggiro, fanno in modo che i due telefoni dell'anziana (mobile e fisso) squillino contemporaneamente. Ed ecco che la vittima non ha nessun altro telefono per cercare aiuto. C'è un truffatore che le parla al telefono fisso mentre un altro che le parla dal cellulare. Un altro aspetto di questo reato è l'uso di un distorsore vocale. Il bandito spacciandosi per il figlio usa il distorsore vocale dicendo all'anziana di essere un parente raffreddato, raccomandando alla vittima di seguire le istruzioni dei complici.