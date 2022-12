Temporale si abbatte su Roma, pericolo fulmini. Dove sta colpendo e quanto durerà

Temporale a Roma oggi, durante il ponte dell'Immacolata. Prosegue il maltempo. Diluvio che è iniziato nel pomeriggio, ma proseguirà per tutta sera, con precipitazioni in aumento. Disagi anche a Cerveteri e Ladispoli, che è in più punti risulta allagata.

Meteo Roma, temporali: allerta gialla venerdì su tutto il Lazio

Temporale Roma oggi, dove

La pioggia si sta concentrando in particolare su alcune zone di Roma. Coinvolte principalmente:

La Storta (Cassia)

Centro storico (trastevere, tritone, testaccio)

Diluvio a Torpignattara

A Campo Foragna ci sono quattro gradi e neve abbondante

Monterotondo scalo piogge abbondanti

Anche da Villa Ada e Pietralata sono segnalati acquazzoni improvvisi

L'allerta

È allerta arancione nel Lazio. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l'avviso di condizioni meteorologiche avverse. Si prevedono sul Lazio precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, fulmini e forti raffiche di vento. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta arancione per criticità idrogeologica su Aniene, Bacini costieri Sud e Bacino del Liri.

Allerta gialla per criticità idrogeologica su Bacini costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appenino di Rieti e Bacini di Roma; allerta gialla per criticità idraulica su tutte le zone di allerta del Lazio».

Le previsioni

Oggi a Roma sono previsti temporali che andranno a intensificarsi nel corso della giornata. Venti moderati e temperature comprese tra i 14 e i 16 gradi.