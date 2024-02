Rugby, Sei Nazioni: almeno in 60mila all'Olimpico di Roma per la partita Italia-Inghilterra, arrivati oltre 20mila inglesi

Sono oltre 60.000 le persone che domani saranno all'Olimpico per vedere il match del Sei Nazioni Italia-Inghilterra. Il tutto sarà arricchito dal Terzo Tempo Village, il luogo di incontro e di celebrazione del rugby.

Lì è stata creata una vera e propria cittadella che aprirà ben prima dell'inizio ufficiale della partita (alle 15,15) e si concluderà in serata (quindi, molto dopo il termine del match, per celebrare l'ormai tradizionale Terzo tempo, il post-sfida). Un cittadella sempre molto apprezzata anche e soprattutto dai tifosi stranieri che in quest'occasione saranno dai 20mila ai 24mila inglesi che già da giovedì sera sono sbarcati nella capitale. E sempre senza che questa invasione colorata e allegra costi un euro di ordine pubblico.

Italia rugby, cabina di regia ai fratelli Garbisi nella "prima" Italia assemblata dal neo ct Quesada per la sfida all'Inghilterra nel Sei Nazioni. Dove si vede in tv

Peroni Nastro Azzurro annuncia un'importante partnership

Cosa è possibile fare nel Village?

Si può bere e mangiare, acquistare il merchandising ufficiale delle squadre nazionali della Federazione italiana rugby. L’animazione del palco ha l’intrattenimento musicale affidato ai deejay di Radio Dimensione Suono e uno spettacolo post-partita con artisti nazionali e internazionali.

Sul palco anche gli Editors, iconica band internazionale di musica indie-alternativa, che animerà con una speciale esibizione dj-set firmata da Elliot Williams e Russell Leetch, rispettivamente il chitarrista e il bassista del celebre gruppo britannico. Inoltre, per l’intera giornata, è previsto un accompagnamento musicale da parte del partner Rds. L'ingresso al Village è solo per chi ha acquistato il biglietto per la partita del Sei Nazioni. I botteghini dello stadio saranno aperti.