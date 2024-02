Italia rugby, cabina di regia ai fratelli Garbisi nella "prima" Italia assemblata dal neo ct Quesada per la sfida all'Inghilterra nel Sei Nazioni. Dove si vede in tv

Solo un esordiente, e in panchina - Mirco Spagnoli, pilone del Treviso - nel XV azzurro domani in campo all’Olimpico, ormai al completo, contro l’Inghilterra, che non abbiamo mai battuto e terza ai Mondiali disastrosi invece per l’Italia. Per il resto va sul sicuro Gonzalo Quesada al suo esordio come ct che avviene per di più sul palcoscenico del Sei Nazioni che inizia stasera a Marsiglia con un sontuoso Francia-Irlanda. Il nuovo ct ha avuto meno di un mese per incollare i cocci post Coppa del Mondo e aveva anticipato che non avrebbe fatto rivoluzioni. Recupera tuttavia elementi pregiati come Lucchesi e Menoncello e convince con la scelta della cabina di regia che è affidata ai fratelli Paolo (23 anni, apertura del Montpellier) e Alessandro Garbisi (21 anni, Treviso), quest’ultimo preferito a Varney e Page-Relo che si esibiscono in super campionati come la Premiership e il Top 14. «Ho avuto a disposizione “Ale” - ha detto Quesada - per tutti i pochi allenamenti possibili e inoltre lui è abituato a timonare la mischia del Treviso ci darà 6 uomini su 8. L’intesa con l’apertura? Ottima, è suo fratello». Ah, il neo ct argentino aveva messo fra i suoi obbiettivi quello di parlare in italiano (merce rarissima da 24 anni per i ct dell’Italia) almeno per l’80% della sua prima conferenza stampa. Beh, ce l’ha fatta al 100%. In un mese.



Italia: Allan; Capuozzo, Brex, Menoncello, Ioane; P.

Garbisi, A. Garbisi; L.Cannone, Lamaro (cap.), Negri; Ruzza, N. Cannone; Ceccarelli, Lucchesi, Fischetti. A disp. Nicotera, Mirco Spagnolo (esordiente), Zilocchi, Zambonin, Iachizzi, Varney, Pani.

Prima giornata: oggi alle 21 Francia- Irlanda (Velodrome, Marsiglia), domani alle 15.15, Italia-Inghilterra, alle 17.45 Galles-Scozia. Diretta di tutti i match su SkySport, SkyGo e Now. Italia diretta in chiaro su Tv8. I biglietti dell’Olimpico: su federugby.it e domani allo stadio.