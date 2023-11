Salaria, incidente nella notte davanti alla stazione di Fidene, traffico bloccato: tre vetture coinvolte, automobilisti feriti

Traffico bloccato sul Salaria alle porte di Roma per un incidente che ha coinvolto tre vetture: numerosi i feriti. Lo scontro è avvenuto poco prima di mezzanotte all'altezza della stazione ferroviaria di Fidene, tra Colle Salario e Villa Spada.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, le auto si sono urtate con estrema violenza: il traffico si è bloccato in entrambe le direzioni, con i militari che sono stati inizialmente costretti a raggiungere a piedi quel tratto della Statale. In difficoltà anche le ambulanze. In seguito sono intervenuti i vigili del fuoco.