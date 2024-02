Roma, Zevi: «Raddoppiato il numero di alloggi assegnati in graduatoria nel 2023»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dall’analisi dei dati forniti degli uffici del Dipartimento del Patrimonio e Politiche abitative di Roma Capitale è emerso che le assegnazioni di case popolari per lo scorrimento della graduatoria sono più che raddoppiate rispetto all’anno precedente.Quest’anno sono state assegnati in graduatoria 280 alloggi, mentre 44 sono serviti a chiudere l’occupazione in Viale del Policlinico e 81 sono stati destinati alla movimentazione dei nuclei necessaria a far partire i cantieri del PNRR, in particolare quelli di Tor Bella Monaca, Corviale, Santa Maria della Pietà, Porto Fluviale e Cardinal Capranica.In totale, dunque, nel 2023 sono state attribuite in totale 405 case popolari.Nel 2022 le assegnazioni furono invece 351, delle quali solamente 127 assegnate alla graduatoria, mentre la quota rimanente fu destinata agli sgomberi delle grandi occupazioni effettuati con il coordinamento della Prefettura e in accordo con Regione Lazio, Ater e Municipi.“Questi dati dimostrano l’efficacia del lavoro che abbiamo intrapreso” dichiara Tobia Zevi, Assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative di Roma Capitale. “Noi ci impegniamo quotidianamente per dare risposte concrete alle esigenze abitative della nostra città, ma è chiaro che l’emergenza aumenta e vorremmo poter fare di più. Per questo cambieremo i criteri del Bando ERP e speriamo di acquistare molti nuovi alloggi grazie al Bando per l’acquisto di case che scade nei prossimi giorni” conclude Zevi.