Giovedì 22 Febbraio 2024, 07:18 - Ultimo aggiornamento: 07:33

Mille agenti intorno alla zona dello stadio e nel Centro della città. Presidi alle fontane, ai monumenti di pregio. Sono queste le disposizioni messe appunto dalla Questura in previsione del match di questa sera di Europa League, Roma-Feyenoord. Le misure dunque sono state messe a punto dopo un lungo tavolo tecnico in questura. Sono stati disposti controlli sia nella zona dello stadio sia nel centro storico della città. Sotto la lente anche gli aeroporti dove è previsto l'arrivo di un centinaio di tifosi olandesi nonostante il divieto di trasferta. I supporter del Feyenoord in arrivo dall'Olanda non potranno, infatti, accedere allo stadio e seguiranno la partita probabilmente in qualche pub del Centro.

IL PRECEDENTE

Il divieto ai tifosi olandesi era scattato nel 2015 quando un gruppo devastò la fontana della Barcaccia di piazza di Spagna. Eppure una frangia di supporters è pronto a sbarcare a Roma, come era già accaduto in occasione del match di Champions League giocato allo stadio Olimpico contro la Lazio lo scorso mese di novembre. Anche in quel caso, nonostante non potessero acquistare i biglietti per lo stadio, gli hooligans delnon si scoraggiarono e atterrarono nella Città Eterna, annunciando il loro arrivo con delle storie su Instagram. Così come accaduto nelle ultime ore dove nei profili dei tifosi "orange" sono state postati addirittura video celebrativi dei disordini a piazza di Spagna: «Che giornata è stata!». Resta dunque, quella di questa sera, una partita ad altissimo rischio scontri tra le tifoserie delle due squadre che si affronteranno per la terza volta in tre anni. Proprio in occasione del match di ritorno vinto 4 a 1 dagli uomini allora allenati da Mourinho (lo scorso mese di aprile) 40 feyenoorder (gli hooligans di Rotterdam) furono fermati ai tornelli dello stadio Olimpico mentre provavano ad accedere all'interno dell'impianto romano con alcuni biglietti intestati a cittadini italiani. Duecento orange che arrivarono a Roma - alcuni via Napoli ospiti degli ultras partenopei - nonostante il divieto di assistere al match. Una presenza prevista lo scorso anno dalla polizia, come anche in occasione della partita di questa sera quando la Capitale sarà di fatto blindata.