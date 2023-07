Roma, tenta il suicidio in auto con una bombola del gas: la macchina rischia di esplodere accanto a un centro estivo

Tragedia sfiorata per un tentativo di suicidio con una bombola del gas aperta all’interno di una macchina che rischiava di esplodere vicino ad un centro estivo per bambini. E’ accaduto ieri a Cesano dove un cinquantenne del posto aveva deciso di porre fine alla sua vita per problemi sentimentali con la moglie. L’uomo si è appartato con la sua Fiat Seicento gialla in una stradina che conduce ad un bosco nei pressi di un agriturismo dove in quel momento erano in corso dei centri estivi per bambini.

Allertati da una chiamata di un testimone sono intervenuti i carabinieri di Cesano che sono riusciti ad aprire la vettura, chiusa dall’interno, forzando il portellone posteriore. . Il carabiniere ha quindi chiamato il 118 per i soccorsi e i vigili del fuoco per rimuovere in sicurezza la bombola con tutte le precauzioni del caso. Il cinquantenne aspirante suicida è stato condotto al San Filippo Neri, dove si trova tuttora, fuori pericolo.