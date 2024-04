Giovedì 11 Aprile 2024, 08:53

Non accettava la fine della loro relazione e per questo la perseguitava pedinandola, appostandosi sotto la casa dove vivevano insieme e aggredendola in strada. Episodi di violenza che si ripetevano da tempo ai danni di una romana di 32 anni che - dopo l'ennesima aggressione da parte dell'ex compagno e padre dei suoi due figli - ha deciso di denunciarlo ancora una volta. Denuncia a seguito della quale per l'uomo - romano di 37 anni - è scattato l'arresto per atti persecutori e resistenza a pubblico ufficiale.



È successo martedì sera a Villaggio Prenestino. La 32enne era uscita per portare a spasso il cane quando ha notato il suo ex. Per evitarlo si è nascosta in un locale, ma l'uomo l'ha raggiunta e lì sono partite le minacce che poi sono diventate botte. Una serie di schiaffi talmente forti che hanno fatto sbattere la giovane contro uno scaffale provocandole ferite al volto e la rottura di un dente. Impaurita e terrorizzata la vittima è scappata via chiamando il 112.

Arrivati sul posto, gli agenti della polizia hanno rincorso l'uomo che nel frattempo si era dato alla fuga. Una volta raggiunto dagli agenti, il 37enne ha iniziato a dare in escandescenza lanciando anche un bidone dell'immondizia contro i poliziotti. L'uomo, dopo essere stato bloccato, è stato trasferito in carcere in attesa della convalida dell'arresto.