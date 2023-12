Un corso di guida sicura per monopattini e auto, gli studenti a Vallelunga

Insegnare ai giovani il concetto di guida sicura ed educarli al rispetto delle regole, con l'obiettivo di ridurre gli incidenti stradali. È la sfida di Sara Assicurazioni, compagnia assicuratrice ufficiale dell'Aci che, anche nel 2023, ha organizzato il “Sara Safe Factor”, un progetto educativo rivolto ai ragazzi di quarto e quinto superiore. Un tour di un anno - con 23 tappe in diverse città italiane - che si è concluso oggi al Centro Aci - Sara di Guida Sicura di Vallelunga, uno dei punti di riferimento in Europa per le tecniche di guida responsabile. Protagonisti della giornata 200 studenti provenienti dagli istituti Amedeo Avogrado di Roma e Margherita Hack di Morlupo. I giovani, quasi tutti neopatentati, hanno sperimentato – grazie alle esercitazioni pratiche – cosa significhi guidare un mezzo in situazioni di difficoltà. Scegliere gli studenti degli ultimi anni delle superiori non è stato un caso. «Con questo progetto – spiega Marco Brachini, direttore marketing di Sara Assicurazioni – vogliamo coinvolgere ed educare i futuri protagonisti della strada, ragazzi che stanno per prendere la patente o che l'hanno ottenuta da poco tempo». Formarli e sensibilizzarli facendogli capire l'importanza dei corsi di guida sicura che, come sottolinea Brachini, «aiutano a mitigare gli incidenti stradali, che sono la prima causa di morte tra i giovani».

Le prove

«È stato divertente» racconta, mentre scende dall'auto, Filippo Scoyni, studente della 5°D del Liceo scientifico Avogadro. Divertente e utile soprattutto per i neopatentati perché «aiuta a capire come comportarsi in certe situazioni di pericolo». È d'accordo Martina Grattacaso, che frequenta la 5°C nella stessa scuola di Filippo. Lei ha preso la patente proprio due giorni fa. «Sono esperienze che ti reponsabilizzzano e ti aiutano anche a capire certe dinamiche, a controllare la macchina in situazioni più pericolose» dice, entusiasta, la ragazza. Entusiasta anche Tommaso Fusano, della 5°C dell'Istituto Hack: «Grazie agli istruttori ho avuto qualche dritta in più per conoscere meglio le quattro ruote. Ora mi sento più tranquillo».

I monopattini

Imparare a guidare un'auto, ma anche un monopattino, mezzo sempre più usato per spostarsi in città. I minorenni infatti si sono cimentati con un corso di guida sicura sulle due ruote. «Oggi abbiamo voluto spiegare agli studenti - prosegue Marco Brachini - l'importanza del rispetto del Codice della strada da parte di tutti: quando si è alla guida di un'auto, ma anche in bici, in moto o in monopattino». Sempre più giovani però sottovalutano i pericoli e guidano i monopattini in modo poco sicuro: lo portano in due, non prestano attenzione alla segnaletica e rischiano di farsi male. Per questo «è giusto rendere i ragazzi consapevoli dei rischi che corrono usandoli in modo irresponsabile» aggiunge Emiliano Cantagallo, responsabile di Roma Bike Parc.

Il racconto degli studenti

Molti ragazzi, infatti, usano spesso il monopattino: per andare tutti i giorni a scuola o anche solo per fare un giro con gli amici. Per tanti però è stata un'occasione per confrontarsi con un mezzo nuovo. «Non l'avevo mai guidato – racconta Giuseppe Maria Trovatore, della 5°C del Liceo scientifico Avogadro – pensavo fosse semplice e invece non lo è affatto. Questa è la conferma che è importante fare un corso per imparare a usare i monopattini. Bisogna rendere le persone coscienti dei rischi». Neanche Maddalena Di Paola, che frequenta la 5°D nello stesso istituto, era mai salita su un monopattino.

Lei guida il motorino da quando ha 14 anni. «Se vogliamo incentivare l'utilizzo dei monopattini - dice - è giusto promuovere corsi come questo. Vedo sempre più spesso persone che lo portano senza rispettare delle regole e questo mi fa paura. Del resto è pur sempre un veicolo a motore che non può essere guidato con superficialità. Può causare incidenti, pericolosi sia per chi lo guida, sia per gli altri utenti della strada».

Corsi obbligatori

Grazie ai corsi di guida sicura e a giornate come questa i più giovani possono sperimentare nella pratica quello che conoscono solo a livello teorico. «Oltre a dir loro quali sono i pericoli, dobbiamo anche farglieli vedere. Per questo è fondamentale formare i neopatentati con simili attività. La speranza – conclude Riccardo Alemanno, direttore Aci Roma – è che i corsi di guida sicura vengano integrati nei programmi per il conseguimento della patente di guida, come già fanno in Austria».