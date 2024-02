Roma, tenta di rubare il portafogli dal passeggino di un bambino: le urla di un residente (affacciato al balcone) mettono in fuga il ladro

Ha pedinato la vittima - un signore a passeggio con il nipote - e ha atteso il momento propizio per sfilargli il portafogli direttamente dal passeggino. Ad intralciare però il piano del manolesta, un residente che ha urlato dalla finestra e ha messo in fuga il ladro. I fatti si sono verificati ieri mattina, poco dopo le 9, in via Monte Resegone, al Tufello. Il testimone ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. «E’ un ragazzo di carnagione scura, capelli leggermente lunghi e barba incolta».

Cosa è successo

«Ero affacciato al balcone di casa mia quando ho notato la scena», racconta a “Il Messaggero” un residente del Tufello che ha poi scattato (e pubblicato all’interno di un gruppo social) alcune immagini che ritraggono il borseggiatore camminare lungo la strada intento a rubare il portafogli di un nonno a spasso con il nipote. Il malvivente si è avvicinato e ha tentato di infilare la mano nel passeggino. Le urla del giovane testimone hanno però attirato l’attenzione dell’anziano e bloccato il colpo. «Dopo aver strillato, il ladro (probabilmente un rom) ha tolto la mano ed è andato via.

Potrei riconoscerlo in qualsiasi momento», dice. «La situazione è diventata insostenibile», osserva un’altra abitante della zona. «La scorsa settimana ho trovato la mia macchina ( per la seconda volta) con i vetri rotti, ma non hanno rubato nulla. Qui nel nostro quartiere ne sentiamo davvero tante: scippi, ma anche risse tra zingari". Lo scorso 1 febbraio in via Giovanni Conti, a poche centinaia di metri dal mercato di Val Melaina, una violenta rissa ha coinvolto un gruppo di sei nomadi: una lite che si è trasformata in una aggressione con calci, pugni e urla. Uno degli aggressori ha utilizzato alcuni cocci di bottiglia e ha colpito in pieno volto un connazionale.