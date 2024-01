Roma, investite dai treni alla stazione Casilina e Ostiense, gravi due donne: rallentamenti sulla linea

Due donne sono state investite da due treni nella mattinata del 2 Gennaio a Roma. Le vittime sono state portate rispettivamente negli ospedali del San Giovanni e del San Camillo, entrambe in condizioni molto gravi. La PolFer indaga sui fatti accaduti. In ordine cronologico il primo episodio risale alle ore 8:15 all'altezza della stazione Casilina.

Stazione Casilina

La donna è stata travolta da un treno sulla linea Roma-Velletri/Albano/Frascati, dopo aver scavalcato la recinzione.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e il personale del 118 che ha liberato la vittima da sotto il convoglio. Poi trasportata in Ospedale al San Giovanni in codice rosso. La linea, per permettere i soccorsi è stata interrotta, e ci sono stati rallentamenti ino a 120 minuti per due treni Intercity e 18 Regionali, di 150 minuti per un treno Regionale, due Intercity limitati, dieci Regionali. 12 i treni cancellati.

Stazione Ostiense

Il secondo episodio è delle 10.10, dove un treno della Roma-Civitavecchia ha travolto una donna in zona Ostiense. Sul posto si sono recate le autorità competenti. La donna, cosciente, anche lei grave, è stata portata all'ospedale San Camillo. Si sono verificati dei rallentamenti tra i 10 e 30 minuti per 11 treni regionali.