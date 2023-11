Roma, arriva la campagna "Ama il tuo Quartiere", la giornata del riciclo nei Municipi Dispari

Un nuovo appuntamento con la campagna "Ama il tuo Quartiere - Giornate del Riciclo", la raccolta straordinaria ( e gratuita) di rifiuti urbani organizzata da Ama in collaborazione con Tgr Lazio. L'appuntamento è per domani, domenica 12 novembre, nei Municipi dispari dove saranno presenti diverse postazionei oltre ai centri di raccolta aperti con orario dalle 8 alle 13. Nel Municipio III la postazione sarà a Largo Labia, Fidene.

Sarà possibile consegnare lampade al neon, batterie al piombo, condizionatori, monitor, tv e grandi elettrodomestici. Ancora: legno,metallo, rifiuti ingombranti, frigoriferi e, in alcuni punti anche i contenitori di vernici e solventi. Dalle 8 alle 12 è possibile effettuare la consegna anche oli di origine vegetale e animale.

In alcuni centri, poi, è prevista la raccolta di beni usati in collaborazione con cooperative sociali, organizzazioni di volontariato e associazioni culturali con l'intento di per recuperare beni e destinarli alle famiglie più fragili.