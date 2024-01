Liceo Catullo Monterotondo, sparano con fucile ad aria compressa sugli studenti che manifestano: denunciati madre e figlio

Colpi di pistola ad aria compressa sparati sulla folla di studenti che manifestavano. È accaduto questa mattina a Monterotondo, alle porte di Roma, dove gli studenti del liceo classico Gaio Valerio Catullo stavano svolgendo una manifestazione davanti ai cancelli dell'Istituto, prima dell'ingresso a scuola alle 8.30.

Madre e figlio denunciati

A sparare, secondo quanto ricostruito dalla polizia e dai carabinieri, sarebbero stati una donna di 54 anni e suo figlio 20enne che avrebbero esploso alcuni colpi con una pistola e un fucile ad aria compressa, poi rinvenuti e sequestrati dai militari. I due sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Tivoli per lesioni personali ed esplosioni pericolose.

I video online

Alcuni video diffusi online girati dagli studenti mostrano la donna scendere in strada e avvicinarsi ai ragazzi tenendo in mano la pistola ad aria compressa. Secondo la stampa locale la donna si sarebbe lamentata per le urla e il rumore causato dai liceali.