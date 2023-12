Roma, a Monte Livata niente aumento per gli ski pass (ma manca la neve)

A Monte Livata, stazione sciistica vicino la cittadina di Subiaco a nord est della Capitale, è tutto pronto per la stagione invernale, nessun aumento per gli ski pass, manca solo la neve. Nell’unica stazione dello sci alpino e nordico della Provincia di Roma sono tutti in attesa del manto nevoso ma gli operatori sono fiduciosi, camere e appartamenti in affitto registrano già il tutto esaurito per Capodanno, qualcuno è pieno già dal mese di agosto, qualcosa si trova per il Natale. In attesa della neve naturale a Monte Livata non c’è l’innevamento programmato, la 2001 società che gestisce gli impianti sportivi ha presentato il listino degli ski pass senza alcun aumento rispetto alla scorsa stagione, che in fatto di neve e temperature non è stata certo esaltante. « Per incentivare e promuovere la presenza di sciatori e turisti – dice Romolo Proietti Checchi, presidente della 2001 – abbiamo lasciato invariati i prezzi degli ski pass anche se le spese dell’energia hanno fatto lievitare di molto i costi di gestione. E’ da un mese che è stato fatto il collaudo della seggiovia, è tutto a posto aspettiamo solo che arrivi l’inverno vero e cada la neve sufficiente per aprire le piste dello sci alpino di Monna dell’Orso e quelle del fondo di Campo dell’Osso».

Per lo ski pass dello sci di discesa si va dal giornaliero feriale che costa 25 euro, il festivo 30, mentre sia il mattiniero che il pomeridiano costano 20.

Chi vuole sciare solo per poco tempo ha la possibilità di di farlo con un abbonamento di un’ora, costo 12 euro, due ore costo 15 euro. Lo ski pass di due giorni sono 50 euro il settimanale 140, per chi invece vuole optare per un abbonamento stagionale il prezzo è di 300 euro mentre lo sciatore convenzionato ha un piccolo sconto, paga 270 euro. Nessun problema per l’arrivo al parcheggio di Monna dell’Orso: « La strada comunale è percorribile – dice il presidente della 2001 – anche se i lavori definitivi della dolina saranno fatti a primavera, i soldi ci sono ma mancano ancora le varie autorizzazioni». Gli operatori della Montagna di Roma Capitale registrano comunque già un buon movimento di turisti amanti della montagna: «Soprattutto nel fine settimana – dice Maurizio con negozio di sport – molti chiedono notizie sulla stagione sciistica». C’è anche chi apre attività e arriva dalle montagne abruzzesi : «Ho riaperto una locanda che era stata chiusa con ristorante e camere – dice Valerio – è stata una scommessa. Non conoscevo Livata ma dopo averla vista ho capito che ha una grande potenzialità. Il mio B&B per Capodanno è già pieno da agosto, prenotazioni anche per gennaio e febbraio, sono soddisfatto». Tutto pieno per la fine dell’anno anche da Casette Montane: «Gli appartamenti sono andati a ruba – dice Lorenzo – abbiamo qualcosa ancora per il Natale, i prezzi sono quelli dello scorso anno».