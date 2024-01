Lotteria Italia, a Roma due biglietti vincenti da 100mila euro: ecco tutti i premi di "seconda categoria"

Senza premi di prima categoria alla Lotteria Italia, Roma si consola con due dei quindici premi di seconda categoria, dal valore di 100mila euro ciascuno. Regina tra i premi di seconda categoria, rileva agipronews, è però la Campania, con ben quattro biglietti vincenti: a Napoli, a Ottaviano (Na) e due in provincia di Salerno, a Eboli e Salaconsilina.

Lotteria Italia, l'estrazione: 5 milioni di euro vinti a Milano. Tutti i tagliandi vincenti: in Lombardia 3 dei 5 premi maggiori

Sorride anche la Toscana, dove sono stati venduti tre tagliandi da 100mila euro, a Pietrasanta, in provincia di Lucca, a Civitella Valdichiana, in provincia di Arezzo e a Figline e Incisa Valdarno, in provincia di Firenze. Doppia vincita in Emilia Romagna, a Polesine Zibello, in provincia di Parma e a Piacenza.

I restanti quattro tagliandi fortunati, conclude agipronews, sono stati venduti a Quartu Sant'Elena, in provincia di Cagliari, a Trieste, a Caldaro Sulla Strada del Vino, in provincia di Bolzano, e a Catania.

Delusione nel Lazio

Il Lazio è il “grande deluso” della Lotteria Italia 2023: dopo cinque anni, infatti, nella Regione non sono stati vinti premi di prima categoria. L’ultima volta, ricorda agipronews, capitò nell’edizione 2018: da lì in poi a Roma e provincia sono stati vinti premi di prima categoria per un totale di 15 milioni di euro, con l’exploit del primo premio da 5 milioni centrato nell’edizione 2021, a cui si aggiungono, per quanto riguarda il quadro complessivo del Lazio, gli ulteriori 2 milioni di euro vinti a Magliano Sabina, in provincia di Rieti, sempre nell’edizione 2021.

Tutto questo nonostante l’elevato numero di biglietti venduti: a Roma, infatti, sono stati staccati quasi un milione di tagliandi, oltre il doppio rispetto a Milano. Il Lazio, conclude agipronews, rimane la regione dove sono stati vinti più primi premi dal 2000 ad oggi, in ben otto occasioni.

Lotteria Italia, i premi di seconda categoria

Le serie e i numeri dei 15 biglietti di seconda categoria della Lotteria Italia estratti nella sede dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del valore di 100 mila euro ciascuno, sono:

P 192527 QUARTU SANT’ELENA CA - M 245885 PIETRASANTA LU - F 131600 POLESINE ZIBELLO PR - F 214883 TRIESTE TS - D 393404 CALDARO SULLA STRADA DEL VINO BZ - I 466701 CIVITELLA VALDICHIANA AR - I 257605 NAPOLI NA - I 063968 PIACENZA PC - N 200785 EBOLI SA - L 207346 OTTAVIANO NA - C 071644 CATANIA CT - M 404056 ROMA RM - P 244070 FIGLINE E INCISA VALDARNO FI - M 462363 ROMA RM - L 327933 SALACONSILINA SA