Superenalotto, sbloccati i 37mila euro vinti dal clochard Gianluigi che non poteva riscuotere

Problema risolto per Gianluigi, detto Cassano, il senzatetto che non riusciva ad incassare la vincita del Superenalotto (più di 37mila euro) perché sprovvisto della tessera sanitaria, che contiene il codice fiscale indispensabile per attivare la procedura. Agimeg infatti informa che l'Ufficio Premi di Sisal ha effettuato il bonifico ed entro lunedì 27 novembre "Cassano" riceverà l’accredito dell’importo vinto.

Superenalotto, 85 milioni vinti a Rovigo. Il tabaccaio: «Pensavo fosse uno scherzo, una cifra così non è facile da gestire»

La vincita SuperEnalotto da 37.045,00 euro, realizzata presso il punto di Vendita Sisal Tabaccheria Severi, situato in Via dei Portici Ercolani, 72 a Senigallia, è stata conseguita centrando un punto 4 SuperStar con una giocata da 1,50€, durante il concorso di Martedì 24 Ottobre 2023. La combinazione vincente è stata: 8, 18, 41, 54, 75, 79, numero Jolly 42, numero SuperStar 8.