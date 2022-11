Venerdì 11 Novembre 2022, 22:00 - Ultimo aggiornamento: 12 Novembre, 17:57

Semaforo giallo, verde o rosso. Sono questi gli indicatori presenti sul sito di Salute Lazio che mostrano quando quali sono i tempi di attesa per i diversi esami. Se l'area è illuminata di verde, allora vuol dire che le prenotazioni sono rispettate per almeno il 90% del totale. Diverso il caso si è gialla: perché la percentuale scende tra il 50 e l'89%. Rossa vuole dire infine che lo standard è minori del 50% per il periodo selezionato.

Liste d'attesa nel Lazio, come funziona il sistema di monitoraggio

Il sistema predisposto dalla Regione Lazio si chiama TDA, che sta per sistema di rilevazione dei tempi di attesa. Come funziona? Monitora ogni settimana le visite e gli esami diagnostici, poi indica per ogni prestazione la percentuale di prenotazioni effettuate. E il tempo di attesa. Che secondo gli standard regionali dovrebbe essere: 72 ore per le urgenti; 10 gg. per le brevi; 30 gg. per le visite differibili; e 60gg. per le prestazioni strumentali differibili.

Il confronto tra le Asl

Nel sito della Regione vengono presentate le ultime tre rilevazioni settimanali, con possibilità di visualizzarne un numero massimo di cinque. Per il periodo compreso tra il 3 ottobre e il 6 novembre 2022, la Asl Roma 1 ha tra gli indici più alti per il rispetto dei tempi di attesa: pari all'84,1%. Segue la Asl Roma 3, con l'87,1 e la Asl Roma 2 con 84,1%. Poco distante la Asl Roma 6 (82,7%). Chiudono Asl Roma 4, pari al 67,6%, e Asl Roma 5 78,5%.

Visita oculistica

Tra gli esami con più prenotazioni c'è la visita oculistica. Dove ci sono tempi di attesa più lunga? Negli ospedali della Asl Roma 6 semaforo rosso. Le percentuali dell'ultima settimana sono basse: sotto al 50%. Meglio quindi prenotare nella Asl Roma 1 oppure nella Asl Roma 2.