Positivo alla cocaina, sale a bordo di una Bmw X5 e provoca un incidente mortale scontrandosi contro una Fiat Panda. A perdere la vita Rita Breccolini, 69 anni, che si trovava sul sedile del passeggero dell'utilitaria. Accanto a lei, alla guida della Panda, la figlia di 49 anni, ricoverata in ospedale in codice rosso. La tragedia, l'ennesima della strada, si è consumata ieri in via del Mare. Intorno alle 10 di mattina, le due donne stavano viaggiando in direzione della Capitale, quando all'improvviso il Suv, condotto da un uomo di 54 anni residente all'Idroscalo, che proveniva in senso opposto, ha invaso l'altra corsia, scontrandosi frontalmente con l'utilitaria. Un impatto tremendo che ha trascinato indietro la Panda per una ventina di metri, mentre la Bmw si è capovolta prima su un lato e poi sull'altro, fermando la sua corsa a bordo strada. Rita Breccolini è morta sul colpo. Per lei i medici dell'Ares 118 non hanno potuto fare nulla. Sul posto anche i vigili del fuoco di Ostia, intervenuti per estrarre la figlia della vittima dalle lamiere accartocciate dell'utilitaria. La donna è stata poi lasciata alle cure dell'equipe sanitaria che l'ha trasferita in ospedale in codice rosso. Accompagnato al nosocomio di Ostia, il Giovan Battista Grassi, anche il conducente del Suv che è stato prima sottoposto al test sugli stupefacenti, risultando positivo alla cocaina e poi trasferito in camera operatoria per un intervento chirurgico necessario a causa delle ferite riportate nell'incidente. L'uomo si trova attualmente in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

LE INDAGINI

Le indagini per stabilire la dinamica e le responsabilità della tragedia sono affidate alla polizia locale del gruppo Decimo Mare, impegnata tutta la mattina nei rilievi. Dalle prime sommarie ricostruzioni, ancora tutte da confermare, il conducente del Suv avrebbe perso il controllo dell'auto e avrebbe invaso la corsia dell'utilitaria. Da stabilire se l'uomo sia stato colto da un malore causato dall'assunzione di cocaina e non sia più riuscito a tenere la strada, oppure se la causa scatenante sia stata proprio la polvere bianca. Gli investigatori su questo rimangono cauti. I test effettuati al Grassi, contrariamente a quelli di altri ospedali romani, non sono infatti in grado di stabilire quando la droga sia stata consumata. Se solo da poche ore, oppure, da qualche giorno. L'unica certezza, al momento, rimangono le tracce di polvere bianca. Da quanto avrebbero riferito alcuni testimoni agli agenti urbani, la Bmw non andava a velocità sostenuta e sarebbe stata vista zigzagare prima dell'impatto. Il conducente, inoltre, non avrebbe provato a frenare. Sull'asfalto, infatti, non ci sarebbero segni di pneumatici. La velocità rimane comunque tra le ipotesi al vaglio degli investigatori che dovranno anche accertare se tra le cause dello scontro ci sia anche la distrazione alla guida.

TRAFFICO IN TILT

La strada è stata chiusa nei due sensi di marcia dalla polizia locale del Decimo Mare tra via di Castel Fusano e via di Acilia fino oltre le 2 di ieri pomeriggio per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso e per facilitare le verifiche dei colleghi direttamente sul posto. La circolazione è andata letteralmente in tilt con lunghe code e deviazioni del traffico. Il Suv e la Panda sono stati sequestrati dal magistrato di turno. Intanto martedì sera poco prima delle 8 in via dei Romagnoli un pedone di 85 anni è stato investito da un autobus Atac della linea 04. L'incidente è avvenuto a ridosso della fermata. Il conducente era quasi fermo per accostare alla pensilina, quando l'anziano ha invaso la corsia per attraversare la strada. Sebbene il pullman procedesse molto lentamente, l'autista non è riuscito a evitare l'impatto con il nonnino che è caduto a terra, battendo la testa. L'anziano è ricoverato in prognosi riservata per un trauma cranico.