Incidente a Guidonia, scontro con un autocarro: morto motociclista di 44 anni

Un motociclista di 44 anni è morto stamattina, poco prima di mezzogiorno, nello scontro contro un autocarro avvenuto su via di Casal Bianco, a Guidonia Montecelio. Per il centauro non c'è stato nulla da fare: inutile l'intervento dell'equipe del 118 e dell'elisoccorso. Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell'incidente sul posto gli agenti del servizio Sicurezza e infortunistica della polizia municipale.

Investe un cinghiale in auto e riporta gravi ferite, la Regione lo risarcisce 13 anni dopo con 34mila euro

Incidente mortale a Guidonia

Al vaglio l'ipotesi che a causare l'impatto possa essere stata una manovra azzardata del conducente del furgone con cassone. Lo scooter, secondo una prima ricostruzione, procedeva in direzione Roma quando si sarebbe trovato di fronte la fiancata sinistra del mezzo. Lo scontro è avvenuto a circa un chilometro dal casello autostradale dell'A1, di fronte all'ingresso di via di Tor Mastorta. Il conducente dell'autocarro, sotto choc, è stato portato all'ospedale di Colleferro per le analisi di rito.