Il progetto Atena Donna, un docufilm sulla salute delle detenute

Ieri, alla presenza del Ministro della Giustizia Carlo Nordio del Capo del Dipartimento di amministrazione penitenziaria Giovanni Russo, è stato presentato "Together", un documentario che nasce dal progetto di Atena Donna per la prevenzione e gli screening nelle case circondariali femminili. Nel 2020 Carla Vittoria Maira, presidente di Atena Donna, aveva firmato un protocollo con il Ministero della Giustizia e con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap) per occuparsi della salute delle donne ristrette, organizzando incontri di prevenzione e screening nelle case circondariali femminili di tutta Italia. In particolare, da settembre 2022 nella casa circondariale di Pozzuoli con l'impegno del professor Raffaele Landolfi, internista ematologo docente presso l'Università del Sacro Cuore di Roma, è iniziato il progetto dei Gruppi-Benessere. «L'esperienza raccontata in questo documentario ci ricorda quanto è necessario che nessuno, a partire dalle donne, si abbandoni alla mancanza di speranza quando è ristretto in carcere», commenta Nordio.