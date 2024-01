GHC, il ministro Andrea Abodi in visita alla Casa di cura Samadi

Sabato 13 il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha incontrato a Roma i pazienti della Casa di Cura Samadi (Gruppo Garofalo Health Care), tra cui molti giovani, per dare il suo sostegno e messaggio di solidarietà. Il gruppo GHC è un colosso della sanità privata, quotato in Borsa con sede a Roma, redditizio grazie alla gestione di Maria Laura Garofalo, ad ed azionista di maggioranza. Opera attraverso 37 strutture di eccellenza situate in 8 regioni italiane, offrendo un'ampia gamma di servizi e coprendo tutti i comparti del settore ospedaliero, territoriale e socio-assistenziale.



La Samadi è una struttura residenziale psichiatrica dedicata alla salute mentale e ai disturbi correlati. Ha iniziato la sua attività negli anni ‘60 e nel 1988 è entrata a far parte del Gruppo Garofalo, gruppo imprenditoriale fra i più importanti nel panorama della Sanità italiana.



Nel corso del 2014 si è concluso il processo di conferma dell’autorizzazione sanitaria e di rilascio dell’accreditamento istituzionale definitivo.

Il Decreto del Commissario ad Acta n.243/2014 conferma la completa integrazione della Samadi con i servizi pubblici territoriali, ospedalieri ed universitari secondo le direttive del sistema sanitario regionale e nazionale.