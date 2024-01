Roma, al Bioparco nasce una cucciola di tigre di Sumatra: al mondo solo 600 esemplari

La piccola è uno dei 600 esemplari rimasti in tutto il mondo. Ancora non ha un nome ma lei, una neonata tigre di Sumatra, è a tutti gli effetti una cittadina di Roma. Nata al Bioparco, è la figlia di Tila, una delle sue ospiti. Si tratta di una nascita particolarmente rilevante perché è in corso un grande lavoro per la sua conservazione in Indonesia.

La popolazione di tigri, nell'isola di Sumatra, è stata compromessa a causa della caccia. A differenza della sua “sorella” estinta, la tigre di Giava, ha una pelliccia più scura e strisce più larghe. Si tratta della più piccola tra tutte le sottospecie di tigri presenti nel mondo.

Le realtà come quella del Bioparco di Roma stanno lavorando molto per tutelarne la sopravvivenza e non fare come invece è accaduto negli anni Cinquanta quando venne dichiarata estinta la tigre di Bali e negli anni Settanta con l'estinzione di quelle di Giava.