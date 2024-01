Roma, rientro in classe degli studenti: le linee dei bus cambiano orari e percorsi

L'obiettivo di Atac è ridurre al minimo i disagi per gli studenti che a partire da oggi - lunedì 8 gennaio - sono tornati in classe al termine delle tradizionali vacanze di Natale. Per obbedire a questa esigenza, sono state rimodulate due corse di alcuni autobus che coprono i collegamenti con il litorale. Cambiano così gli orari della linea circolare 01 (34 fermate in tutto), quella che prevede la partenza e l'arrivo a Ostia, al capolinea di Largo delle Marianne. «Posticipata di 35 minuti la partenza inizialmente prevista dal capolinea alle 12.45 e che adesso prenderà il via alle 13.20», si legge nella nota dell'azienda. Stessa sorte per la corsa in partenza alle 13.25 e adesso posticipata alle 14.10. Sarà eliminata, invece, la corsa in partenza alle 15.45.

Bus Atac, le altre modifiche del trasporto pubblico

Non riguarda gli orari, ma un provvisorio nuovo percorso la modifica della linea 08, che serve soprattutto il quartiere di Casal Palocco, anche questo nel X Municipio.

A causa di alcuni lavori di manutenzione straordinaria lungo la pista ciclabile, i mezzi non potranno percorrere via Alessandro Magno, in alternativa devieranno su via di Casal Palocco. La presenza di un albero sulla strada ha reso necessaria in via Conca d'Oro, inoltre, la deviazione dei mezzi della linea 343 in entrambe le direzioni.

