Carta d'identità elettronica a Roma: sabato 28 ( ottobre) nuovo open day. Ecco dove e come prenotarsi

Ancora un nuovo open day, a Roma, per il rilascio della carta d'identità elettronica. Sabato 28 ( ottobre) è prevista l'apertura degli sportelli anagrafici dei Municipi III, X e gli (ex) Pit ( Punti Informativi Turistici, ndr) di Piazza delle Cinque Lune, Piazza Sonnino e Piazza Santa Maria Maggiore( aperti anche nella giornata di domenica 29). Da domani, venerdì 27 ( ottobre), dalle 9, è obbligatorio prenotare l'appuntamento sul sito Agenda Cie del Ministero dell'Interno. Il giorno dell'open day è obbligatorio presentarsi muniti del ticket della prenotazione, del precedente documento d'identità ( in caso di rinnovo), di una carta di pagamento elettronico e di una fototessera.

Le informazioni

Sabato 28:

Municipio 3, sede di via Fracchia, 45, dalle 8 alle 13

Municipio 10, sede di via Claudio 1, dalle 9 alle 13

Ex Pit, dalle 8.30 alle 16.30

Domenica 29:

Ex Pit: dalle 8.30 alle 12.30