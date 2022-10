Domenica 30 Ottobre 2022, 08:48 - Ultimo aggiornamento: 08:58

«Marzia, lascia stare le scarpe da danza. A Carol bisogna comprare gli scarpini perché col pallone ci sa fare». Così papà Fabrizio comunica a mamma Marzia che la loro figliola non è fatta per ballare sulle punte, ma ha il talento per giocare da punta. «Mi ha detto: fa cose con la palla che in pochi riescono a fare». Siamo nell'epoca dei social e Marzia comincia a girare video del suo scricciolo mentre palleggia, tira in porta, dribbla birilli. Ma anche di quando, alla playstation, sfida il padre in partite tiratissime. Uno spasso. Posta i reel su Instagram e Tik Tok: la simpatia e l'entusiasmo di Carol sono contagiosi e il numero di follower tocca livelli da influencer. Carol, poi, vive un derby personale, genuino e spontaneo come la sua età: tifa per la Lazio, ma gioca e segna con la Roma. «I biancocelesti non hanno una squadra per le bambine di 7 anni - spiega la madre - e allora l'ha tesserata la Roma». Le giallorosse l'hanno voluta come mascotte nella partita d'esordio in Champions, ma grazie al programma tv Le Iene ha avverato il sogno di conoscere Immobile: «Il bomber laziale è un ragazzo straordinario. È stato tutta la giornata con Carol, che è andata in estasi», racconta Marzia che dall'Appio tre volte a settimana (più le partite) accompagna Carol ad allenarsi all'Acqua Acetosa. «Ma è una gioia farlo anche quando, come ieri, ha vinto ma era arrabbiatissima perché ha sbagliato due gol».

