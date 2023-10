Sabato 28 Ottobre 2023, 21:40

Chi dice che seguire il calcio non possa avere una funzione didattica? Appassionandosi alle città di provenienza di squadre e calciatori, si possono imparare la storia e la geografia per esempio. E studiando le classifiche si può approcciare all’aritmetica. In un caso la passione per il pallone ha favorito addirittura l’apprendimento di una tabellina. È accaduto dieci anni fa ai baby tifosi della Roma che, seguendo le prime dieci partite dei giallorossi, mandarono a memoria quella del 3: tre per uno, tre per due, tre per tre e così via fino a tre per dieci uguale 30 punti. Totti, De Rossi, Maicon, Pjanic, Gervinho, Strootman e compagni misero insieme dieci vittorie iniziali consecutive.

Il gol di Borriello che valse il record delle dieci vittorie iniziali consecutive

Un record per la serie A che ancora resiste, nonostante la Juventus dei 9 scudetti di fila e il Napoli spaziale dell’anno scorso. A guidare la Roma in quella partenza a razzo c’era Rudi Garcia, chiamato a rialzare i giallorossi reduci dalla finale di Coppa Italia persa nel derby contro la Lazio. Livorno, Verona, Parma, Lazio, Samp, Bologna, Inter, Napoli, Udinese e infine Chievo, battuto giovedì 31 ottobre con il gol di Borriello: la serie finì a Torino contro i granata, un 1-1 con molte recriminazioni per un rigore non concesso a Pjanic (il Var ancora non c’era). Garcia rimise «la chiesa al centro del villaggio», ma l’exploit non bastò per vincere il titolo, che andò alla Juve di Conte. La Roma giunse seconda, ma fu campione d’aritmetica.