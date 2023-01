Martedì 17 Gennaio 2023, 07:51 - Ultimo aggiornamento: 08:01

Una storia drammatica di violenza tra coniugi finita in tragedia a Velletri. Un camionista di 51 anni si è impiccato a una trave del portico dell'abitazione, in via Colle Perino, dove solo qualche ora prima era avvenuto un acceso litigio con la moglie di 3 anni più giovane. Dissapori e tensioni familiari sfociate in un'aggressione fisica contro la donna che, picchiata violentemente nella notte tra sabato e domenica aveva deciso di chiamare i carabinieri per denunciarlo. Prima di rivolgersi ai militari, però, la donna si era assicurata un posto in casa di un parente dove trascorrere la notte insieme alle due figlie.

Roma, stalker armato di ascia tenta di uccidere la ex: arrestato. I vicini vedono tutto e danno l'allarme

Stalker recidivo minaccia di morte la ex, nel 2015 era stato accusato di atti persecutori verso moglie e figli: arrestato

I carabinieri, viste le condizioni della donna piena di lividi, hanno chiamato un'ambulanza per affidarla alle cure dei medici. Un mezzo del 118 l'ha trasportata d' urgenza all'ospedale San Giuseppe di Velletri: la donna è stata curata per lesioni con una prognosi di 15 giorni. Il 51enne, probabilmente pentito per aver alzato le mani sulla consorte, l'aveva cercata, invano, per tutta la notte. Secondo alcuni testimoni non era la prima volta che in casa i due coniugi litigassero violentemente. Poi, alle 5.30 il terribile gesto nel cortile dell'abitazione. Ad accorgersi dell'uomo è stata una vicina di casa.