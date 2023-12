Mercoledì 27 Dicembre 2023, 22:39

Una serata tra amiche appena adolescenti, la testa è leggera, il pericolo non viene percepito. Davanti agli occhi il mare visto dall’alto, dall’altra l’asfalto con un precipizio. Poi accade il peggio. Un volo di otto metri e lo schianto a terra. È accaduto lo scorso 23 dicembre a Nettuno, protagoniste della drammatica vicenda due 14enni portate subito in ospedale. Una, la più grave, ha riportato diverse fratture al cranio ed è stata trasportata dal personale sanitario prima all’ospedale di Latina e poi al Bambino Gesù dove tutt’ora è ricoverata. L’altra, sotto choc, ma non ferita in modo grave, nel nosocomio Riuniti Anzio e Nettuno. Sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Anzio, intanto la procura di Velletri ha aperto un fascicolo di indagine per stabilire le cause di quello che sembra essere stato un tragico incidente. Per il momento però nessuna ipotesi è esclusa.

LA CADUTA

Le due ragazzine si trovavano sul belvedere di un albergo chiuso da diverso tempo in via della Liberazione, a Nettuno, che da un lato affaccia sulla spiaggia, dall’altro sulla strada, a pochi metri dalla stazione dei carabinieri di Nettuno, affaccio questo delimitato da un muro molto alto. Non si sa ancora se stessero provando a scavalcare o se fossero sedute sul muro di cinta quando, all’improvviso, sono cadute precipitando per circa otto metri. A chiamare i soccorsi alcuni passanti che hanno sentito il forte tonfo provocato dalla caduta. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri, il 118 e i genitori della ragazza che ha riportato le lesioni più gravi. Quest’ultima era sdraiata a terra, priva di sensi, accanto l’amica in stato confusionale.

LE LESIONI

La più grave, che ha riportato diverse fratture al cranio, è stata portata d’urgenza al Santa Maria Coretti di Latina, poi, a causa della gravità dei traumi e delle lesioni, è stata trasportata al Bambino Gesù di Roma dove è stata ricoverata ma non sarebbe in pericolo di vita. Durante gli esami di routine effettuati in ospedale è risultata positiva ai cannabinoidi. L’altra 14enne che era in sua compagnia è stata invece ricoverata nella struttura degli ospedali riuniti di Anzio e Nettuno in forte stato confusionale, causato sia dalla violenta caduta che dal fatto di aver visto la giovane amica priva di sensi a terra.

LE INDAGINI

Sulla vicenda indaga ora la procura di Velletri, che ha aperto un fascicolo di indagine, insieme ai carabinieri di Anzio. Diverse le ipotesi al vaglio degli inquirenti che al momento non escludono nulla anche se la più probabile sembra essere quella di una caduta casuale data dall’assunzione - forse una delle prime data la giovane età - dei cannabinoidi.

LE REAZIONI

Una storia questa, il cui racconto da parte di una testata locale, ha fatto infuriare tre persone che si sono recate davanti alla redazione de “Il Clandestino”, tentando di forzare il cancello di ingresso per entrare. È successo ieri, intorno alle 15.30 a Nettuno. La violenta reazione sarebbe arrivata dopo la mancata risposta dei giornalisti barricati all’interno, ai quali i tre uomini avrebbero chiesto di rimuovere l’articolo sulla 14enne. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato.