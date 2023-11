Anziana legata al cimitero di Anzio, tra i due arrestati c'è l'ex compagno della figlia: due mesi fa era stato allontanato per maltrattamenti

Sono stati arrestati i due responsabili del tentato omicidio della donna di 76 anni trovata nel cimitero di Anzio. A rapinare e legare la donna, l'ex genero dell'anziana, che insieme ad un complice avrebbe organizzato il tutto. L'uomo era stato allontanato dalla famiglia mesi fa a causa dei ripetuti maltrattamenti ai danni della ex compagna.

Anziana legata al cimitero di Anzio, due arresti. Ipotesi vendetta: la vittima forse conosceva gli aggressori

L'arresto

Sono le due persone per le quali il gip di Velletri ha convalidato l'arresto disponendo il carcere per le accuse di tentato omicidio e rapina aggravata in relazione alla vicenda della donna di 76 anni trovata priva di sensi nel cimitero di Anzio: l'ex genero dell'anziana e un complice.

Gli agenti della Squadra, con l'ausilio del Gabinetto Interregionale della Polizia Scientifica e il commissariato di Anzio, hanno ricostruito quello che sembrava un vero e proprio giallo. Le indagini si sono da subito concentrate sul contesto relazionale della vittima, in particolare nei confronti dell'ex compagno della figlia che, due mesi prima, era stato allontanato dalla casa familiare con divieto di avvicinamento a quest'ultima, con provvedimento cautelare disposto dal Gip di Velletri, per l'ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia.

Le indagini della Squadra Mobile e del commissariato hanno consentito di ricostruire la dinamica del delitto, facendo emergere gravi indizi sul risentimento dell'ex genero nei confronti della vittima e di sua figlia, l'ex compagna che aveva deciso di interrompere la relazione. L'uomo, già nella fase di preparazione dell'aggressione, avrebbe operato con un complice, mettendo in atto un vero e proprio agguato che, per le modalità con cui è avvenuto avrebbe potuto causare la morte della donna, evento non che non si è verificato per cause indipendenti dalla loro volontà. Gli inquirenti a casa del complice hanno trovato fascette uguali a quelle con cui era stata legata la donna.

Anna Gabriella, l'anziana legata e pestata al cimitero: «Volevano ammazzarmi, forse mi hanno scambiata per un'altra persona»