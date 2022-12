Allarme piste ciclabibli a Roma: allagate, incompiute e pericolose per la presenza di radici

Allagate, pericolose per le radici. In alcuni casi con il tragitto non terminato o, peggio, che termina in una strada trafficatissima. Così i 120 chilometri di piste ciclabili disegnate nella mappa della Capitale si presentano oggi. A cui si sommano i 30 chilometri di bike lane realizzate durante l'amministrazione Raggi. Ma anche in questo caso, non senza problemi.

Addirittura la ciclabile transitoria di viale Castro Pretorio, nella sua diramazione in direzione Termini, finisce in un parcheggio. L'associazione "Salvaciclisti Roma" ha più volte segnalato l'anomalia. Così come è stata segnalata il tratto nuovo della ciclabile del lungotevere Aventino.

Anche questa rientra in quelle più nuove con tanto di cordoli di protezione. Tuttavia il percorso si interrompe bruscamento costringendo i ciclisti a immettersi nel traffico. Ci sono poi gli ostacoli: dai secchioni dell'immondizia che occupano le "carreggiate", come lungo la via Tuscolana. Agli automobilisti che ne approfittano per parcheggiare l'auto, lungo la bike lane della Nomentana. Infine la manutenzione: "Con le piogge degli ultimi giorni molte sono allagate e piene di foglie, è pericoloso percorrerle" segnala l'associazione Salvaciclisti.