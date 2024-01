Roma, ladri sui bus: con una lametta tagliano le borse e rubano portafogli. «Attenzione a un uomo e una donna sulla linea 87»

Riconoscerli, ora, è diventato più complesso: non rappresentano più lo stereotipo del borseggiatore dall’aspetto inzaccherato e pericoloso. Oggi sono persone ben vestite e spesso identiche a un normale passeggero o turista. Le donne, in particolare, utilizzano ampi piumoni per coprire le loro mani al momento del furto o tagliare la borsa al malcapitato di turno con coltellino o taglierino. Come è accaduto, pochi giorni fa a Roma, su un bus della linea Atac: «Sono salita sul bus 87 per andare a lavoro - racconta Giulia (ha preferito mantenere l’anonimato) a “Il Messaggero” - mi sono seduta e ho letto un libro. Quando sono arrivata in ufficio ho ritrovato la mia borsa tutta tagliata, ma fortunatamente non avevano rubato nulla».

Cosa è successo

L’episodio risale alla scorsa settimana.

La donna ha atteso il bus 87 della linea Atac alla fermata San Giovanni per recarsi in ufficio. Sono da poco trascorse le 7.30 del mattino quando la vittima sale sul mezzo pubblico e si siede. «Accanto a me - spiega ancora Giulia - c’era una signora, sulla cinquantina, di origine asiatica. Tutto sembrava tranne una ladra: ho aperto un istante la mia borsa per prendere un libro e guardare il telefono. Quando sono arrivata in ufficio mi sono accorta che era tagliata ai lati, ma fortunatamente il taglio era stato fatto in un lato dove non c’era il portafogli». La donna ha poi raccontato l’accaduto all’interno di una pagina social lanciando di fatto un appello: «Avevo visto un post ieri che parlava di una persona che rubava nel bus 87 ed mi è successo stamattina. Fate attenzione», si legge.

La denuncia contro ignoti e l’allarme sicurezza all’interno di metro e bus: «Servono più sicurezza e controlli», rimarca ancora Giulia. «Mi sono spaventata molto: sarebbe bastato un mio movimeno brusco e quella lametta avrebbe potuto ferirmi». E c’è chi racconta di essere stato vittima dello stesso furto e di una successiva truffa: «E’ successo anche a me - scrive una donna - lo stesso furto sulla linea 87 e lo stesso modus operandi con un tentativo di truffa». Ad agire - secondo testimoni - una coppia (un uomo e una donna): prima il colpo all'interno dei mezzi pubblici e poi la telefonata spacciandosi per un poliziotto o carabiniere.