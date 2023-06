Roma, la parata di star per Tom Cruise: la Mission è "stellare"

Notte da numeri uno. Polvere di stelle sotto il Cupolone. “Tom”, “Tom”, “Tom”, gridano in coro varie file di fan che affollano le transenne antistanti l’Auditorium Conciliazione. Sul red carpet preparato per le star, e in particolare una, domina la scritta “Tom Cruise: Mission Impossible Dead reckoning. Part one”. E la colonna sonora dell’ultimo film della celebre saga dello scatenato Tom Cruise, rompe il silenzio della strada e infuoca gli animi. Tutti i fari sono sul teatro, dove sta per accendersi il glamour della premiere mondiale del potente movie.

Appuntamento che catalizza come sempre la presenza di tanti vip italiani. Ecco Milena Miconi e poi Susy Laude con Dino Abbrescia. Applausi per il fuoriclasse dei 100 metri Marcel Jacobs con la moglie Nicole Daza. Seguono gli attori Ludovica Angeloni e Andrea Scarduzzo. Pubblico di fan per Gigi D’Alessio con la giovane compagna Denise Esposito. E ancora colpisce la bellezza dell’attrice Aurora Giovinazzo. Ecco il produttore Marco Belardi con Noemi Brando. E poi Flavia Vento, gli attori Nathalie Rapti Gomez, Luca Bastianello, Tess Masazza, in lungo monospalla blu, e il regista Christian Marazziti.

E ancora Maria Pia Ruspoli, il sindaco Roberto Gualtieri e l’assessore capitolino ai Grandi Venti Alessandro Onorato.

Appare quindi il resto del cast dopo una parentesi a piazza di Spagna. Sale la tensione per Tom, che compare a fine red carpet in completo blu e stringe le mani ai fan che chiedono, disperati, un autografo. Sembra un ragazzino, è in gran forma. Parte in sala il settimo film della serie con il divo nei panni dell’agente Ethan Hunt della IMF (Impossible Mission Force). Lunghi applausi a fine spettacolo e poi cena blindata alla Terrazza Caffarelli. E chissà se Cruise ha fatto un giro sotto le stelle della Città Eterna prima di rientrare all’hotel Hassler. Il mistero continua.