Roma, violentò una 16enne: 8 anni al pusher

di Adelaide Pierucci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

A sedici anni si era allontanata da una casa famiglia per comprare assieme al fidanzato e undici euro in tasca l'hashish a casa di un pusher. Lo spacciatore, un cinquantenne, si era mostrato a suo modo magnanimo: le aveva regalato cocaina da sniffare a volontà. Neve bianca alternata a drink alcolici, tanto per stordirla, improvvisare un festino hard nel salotto e violentarla, di notte e poi di nuovo al mattino. Marco T., pusher di Torre Spaccata, sperava che per farla franca gli sarebbe bastato liberarsi con una scusa del fidanzato...