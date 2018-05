Roma, l'ultimo tesoro dell'Appia: le fontane che davano vino

Non ci sta la figlia di Serafino Cordaro, il boss di Tor Bella Monaca morto ammazzato nella sanguinosa faida per il controllo della droga nel quartiere a cui era stato dedicato il murales cancellato...

È ritornato in cella Guido Casamonica, considerato uno dei boss della famiglia radicata da anni a Roma. Aveva ottenuto un permesso per lasciare il carcere per la nascita della bimba di alcuni...