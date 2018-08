Viadotto Magliana, il prof rassicura: «Non è a rischio crollo»

Riflettori accesi sul viadotto della Magliana a Roma. Dopo la tragedia di Genova, con il crollo di parte del ponte Morandi, anche a Roma si accendono i fari su diverse infrastrutture. Il Pd, per voce del capogruppo in Comune Giulio Pelonzi chiede di intervenire immediatamente: «Da anni si susseguono gli allarmi circa la stabilità del viadotto della Magliana. Non c'è più un minuto da perdere».LEGGI ANCHE Ponte crollato, nuovi controlli anche sul viadotto della Magliana: il progettista è Morandi, lo stesso di Genova Il Campidoglio replica sottolineando che per il ponte del viadotto della Magliana, che passa sul Tevere, l'Amministrazione ha stanziato «oltre 2 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria. Per la sicurezza dei 400 ponti di Roma Capitale, si esegue un regolare monitoraggio». Dopo Genova, a rilanciare l'allarme sul ponte romano è stato dalle pagine del Corriere della Sera il professor Remo Calzona, per decenni docente di Tecnica delle costruzioni a La Sapienza e allievo di Morandi: «Il Campidoglio dovrebbe immediatamente chiudere il ponte ricordandosi che non è mai stato collaudato e che presenta da tempo forti segni di rischio crollo».Calzona, peraltro, aveva espresso le stesse criticità già in un'intervista rilasciata all'ANSA a gennaio. Ma le posizioni sull'opera in questione non sono univoche. Per il preside della Facoltà di ingegneria civile e industriale della Sapienza di Roma Antonio D'Andrea: «Il viadotto della Magliana è stato sottoposto nell'ultimo anno ad accurate indagini dal Professor Braga, docente della Sapienza in pensione, comprendendo anche le verifiche rispetto alla fatica. Hanno evidenziato alcune necessità di manutenzione, ma hanno permesso di escludere i rischi di crollo ventilati a più riprese in alcuni ambienti giornalistici, tecnici o imprenditoriali. A quanto è dato di prevedere, gli interventi di manutenzione dovrebbero passare a breve dalla fase di progetto definitivo a quella di progetto esecutivo, per poi essere messi in cantiere».Il Comune di Roma coglie l'occasione per ricordare che per «tutte le opere di manutenzione urbana di viabilità inter-municipale (ponti, strade, gallerie) nel Bilancio 2018-2020 sono previsti oltre 90 milioni di euro. Inoltre sono stati stanziati circa 10 milioni di euro per servizi di sorveglianza. Sempre per il 2018 sono stati stanziati circa 5 milioni di euro dedicati a progettazione e manutenzione straordinaria dei ponti di Roma Capitale, con interventi programmati su tutto il territorio». In città, non lontano dal ponte della Magliana, c'è un altro ponte 'firmatò da Riccardo Morandi. «Chiediamo le necessarie verifiche sia sul viadotto della Magliana, progettato dall'architetto Romolo Raffaelli, che sul ponte progettato da Morandi e realizzato sulla frana del Tevere, che ha avuto dei cedimenti di materiale dopo l'ultimo terremoto», dichiara il deputato di FdI Federico Mollicone che annuncia una prossima interrogazione al ministro dei Trasporti Danilo Toninelli.Al titolare degli Interni si rivolge invece il collega dem Claudio Mancini: «Mi auguro che il Ministero dell'Interno, dopo i tragici fatti di Genova, risponda al più presto all'interrogazione che ho presentato lo scorso aprile per conoscere se corrisponde al vero la notizia di un sopralluogo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco volto a verificare la sicurezza carrabile del Ponte della Magliana e quali siano state le risultanze».