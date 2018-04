Roma, muore a 28 anni in moto sulla Tiburtina finendo contro i guardrail

di Fulvia Ventura

E' morto a 28 anni cadendo con la moto con cui ha urtato i guardrail della Tiburtina al bivio di San Paolo. Il motociclista di Tivoli si chiamava Alessandro Aureli e lavorava come tecnico informatico. Al chilometro 35 della Consolare domenica mattina ha perso il controllo della sua moto urtando i guardrail e scivolando poi a terra. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Subito è arrivata l'ambulanza ma la corsa verso l'ospedale di Tivoli è stata vana. Aureli è arrivato al San Giovanni...