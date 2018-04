Roma, motorino finisce sotto bus Atac: ragazza estratta dai vigili del fuoco

Una ragazza in motorino finisce sotto il bus, estratta dai vigili e portata in ospedale. Alle 9.40 circa, squadre del comando dei vigili del fuoco di Roma sono intervenute a piazza Santa Maria della Pietà, per un incidente stradale tra un autobus della line Atac 990 e un motorino Scarabeo. Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco e il carro sollevamento.



La ragazza di 25 anni rimasta incastrata sotto il mezzo con il motorino è stata liberata con l'aiuto di un kit di cuscini pneumatici da sollevamento e il cric idraulico. La giovane ferita è stata trasportata in ambulanza all'ospedale San Filippo, in codice giallo.

