Roma, San Giovanni: i vigili sequestrano e distruggono 3 metri cubi di merce

Ancora un intervento effettuato dagli agenti della polizia locale, nell’ambito della lotta al degrado urbano. L’operazione, avvenuta questa mattina, ha permesso di liberare i giardini di via Carlo Felice, a due passi da San Giovanni, dai numerosi venditori abusivi, intenti a vendere la merce proveniente in prevalenza dai cassonetti dei rifiuti. Alla vista degli agenti, appartenenti al Pics, i venditori si sono dati precipitosamente alla fuga lasciando tutto a terra. Con ausilio di personale Ama, sono stati successivamente distrutti circa 3 metri cubi di vecchi capi di abbigliamento, materiale elettrico e oggetti vari, tra cui alimenti scaduti (scatolame, caffè, confezione di panna). I controlli proseguiranno nei prossimi giorni, così come a Porta Maggiore.

Venerdì 20 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:11



© RIPRODUZIONE RISERVATA