Violeta Urmana è la zingara Azucena nel Trovatore che apre il Carlo Felice di Genova

Dopo l'opera cinese

Marco Polo

, dopo la commedia musicale

Aggiungi un posto a tavola

, il Carlo Felice si appresta a varare ufficialmente la stagione lirica con un'opera del più popolare repertorio verdiano,

Il trovatore

.



L'appuntamento è per il 22 novembre sera (ore 20). Artefici della nuova edizione dell'opera ispirata a un dramma di Antonio Garcia Gutierrez (per alcuni anni ambasciatore spagnolo a Genova) saranno il direttore Andrea Battistoni e la regista Marina Bianchi.



La scena girevole è stata ideata insieme ai costumi da Sofia Tasmagambetova e Pavel Dragunov. Il cast prevede Massimo Cavalletti nel ruolo del Conte di Luna, Vittoria Yeo in quello di Leonora.



Violeta Urmana sarà la zingara Azucena mentre Marco Berti vestirà i panni di Manrico e Mariano Buccini quelli di Ferrando. Dopo la prima di venerdì 22 l'opera sarà replicata sabato 23 (ore 15), domenica 24 (ore 15), martedì 26 (ore 16), mercoledì 27 (ore 20) e domenica 1 dicembre (ore 20).

© RIPRODUZIONE RISERVATA