Sgomberi, a Roma si parte dall'occupazione simbolo: Carlo Felice da liberare

L'estate sta finendo, come cantavano i Righeira, e la spiaggia di Roma ancora non c'è. Di estiva, per ora, c'è solo quest'aria da tormentone: «Ma sta spiaggia sul...

«Qui non vedo buche», diceva Beppe Grillo poche settimane fa andando in giro per Roma. Eppure i crateri che squarciano l'asfalto da Nord a Sud della Capitale mettono in allarme la...