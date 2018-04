Roma, rapinano turista a Termini: due egiziani fermati dalla polizia

Gli agenti dei commissariati Fidene e Viminale hanno arrestato per rapina aggravata due cittadini egiziani identificati per F.A. e E.M., rispettivamente di 19 e 20 anni, quest’ultimo con precedenti di polizia. I due dopo aver avvicinato un turista in via Giolitti, accanto alla Stazione Termini, prima l’hanno distratto e poi gli hanno strappato la catenina in oro che aveva al collo.

Sabato 21 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:01



