Roma, tavolino selvaggio e alcol illegale: blitz nei locali intorno a Fontana di Trevi

Proseguono le attività degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale nelle zone della movida cittadina, con un'intensificazione dei controlli durante i fine settimana. Ieri sera gli agenti della Polizia Amministrativa del I Gruppo Centro Storico hanno riscontrato irregolarità in alcuni locali nelle vie adiacenti Piazza di Trevi.



Elevate sanzioni per diverse migliaia di euro nella sola via del Lavatore. Sei attività sono state sanzionate per mancato rispetto dell'ordinanza anti-alcol e per occupazioni di suolo pubblico abusive (circa 200 mq). Gli agenti dei Gruppi I Centro, II Sapienza, Gssu (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e Gpit (Gruppo Pronto Intervento Traffico) hanno effettuato, nell'ultimo fine settimana, centinaia di verifiche nei quartiere San Lorenzo, Centro Storico e Trastevere.



Eseguiti oltre 200 accertamenti amministrativi, la maggior parte dei quali mirati a verificare il rispetto dell'ordinanza 105/2018. Riscontrate circa 30 violazioni, delle quali 10 per la mancata osservanza del provvedimento anti-alcol. Particolare attenzione anche al fenomeno dei parcheggiatori abusivi ed ai controlli di Polizia Stradale, con circa 220 sanzioni e 80 veicoli rimossi per soste irregolari.

Domenica 26 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:19



© RIPRODUZIONE RISERVATA